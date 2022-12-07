MMD выпустила новую игровую гарнитуру премиум-класса — Philips TAG5106

Компания MMD, специалист в области производства мониторов и лицензионный партнер компании Philips Monitors, рада объявить о выпуске новой игровой гарнитуры премиум-класса, предназначенной для геймеров, ищущих сочетание комфорта, превосходного звучания и передовых беспроводных технологий. Отмеченная наградами гарнитура Philips TAG5106 оснащена беспроводной системой с поддержкой 2,4 ГГц и Bluetooth. Она представляет собой идеальное решение «два в одном», обеспечивающее высокое качество игрового звука и возможность прослушивания музыки с мобильных устройств.

Основные особенности

50-миллиметровые динамики, обеспечивающие захватывающее и четкое звучание

Съемный микрофон с шумоподавлением, позволяющий слышать громко и четко

Двойное беспроводное соединение 2,4 ГГц/BT и проводное соединение 3,5 мм для обеспечения совместимости с несколькими платформами

Объемный звук нового поколения DTS Headphone:X 2.0 обеспечит по-настоящему захватывающее звучание

Встроенная светодиодная подсветка для более динамичного игрового процесса

Сверхдлительный 45-часовой период работы от аккумулятора

Отмеченный наградами эргономичный дизайн, обеспечивающий длительный комфорт

«Современные геймеры ищут игровые гарнитуры, которые в полной мере оправдают их ожидания, и Philips TAG5106 вполне соответствуют этим пожеланиям. Благодаря двойной беспроводной системе, поддерживающей 2,4 ГГц и Bluetooth, эти наушники сочетают в себе универсальность, комфорт и качество звука, которое действительно впечатляет», - рассказал Илкан Рейханоглу (Ilkan Reyhanoglu), менеджер отдела производства IT-аксессуаров в компании MMD Monitors & Display.

Превосходный звук для превосходной игры

Когда речь идет о формировании действительно захватывающего игрового процесса, звук не менее важен, чем графика. Оснащенная 7.1-канальной технологией объемного звучания нового поколения DTS Headphone:X 2.0, гарнитура Philips TAG5106 обеспечивает более качественную передачу низких частот, четкость звука и более отчетливое ощущение приближения, а также новый уровень осознания расстояния, позволяющий различать звук ближнего и дальнего поля. Это создает исключительное ощущение реализма, которое ставит геймеров в центр событий, позволяя им наслаждаться игрой как никогда раньше. Но Philips TAG5106 идет еще дальше: 50-миллиметровые динамики, настроенные профессиональными звукоинженерами, обеспечивают насыщенный и точный звук настолько, что геймеры могут услышать приближающиеся шаги, что дает им преимущество в конкурентной борьбе, к которому они стремятся. Наконец, съемный однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления позволяет геймерам легко и четко общаться с соратниками по команде.

Philips TAG5106 также является идеальным выбором для тех, кому важна не только игровая производительность. Помимо беспроводной технологии 2,4 ГГц, которая обеспечивает надежное воспроизведение игрового звука без потерь с ультранизкой задержкой на ПК, Mac и PlayStation, эта гарнитура оснащена одновременным подключением Bluetooth для мобильных устройств. Геймеры могут удобно переключаться между беспроводным соединением 2,4 ГГц и Bluetooth одним нажатием кнопки, обеспечивая максимальную свободу действий. Сверхдлительное 45-часовое время автономной работы обеспечивает возможность часами наслаждаться игрой или прослушиванием музыки. Независимо от типа использования наушники Philips TAG5106 обеспечивают исключительный комфорт благодаря отмеченному наградами эргономичному дизайну, включающему адаптивное оголовье и амбушюры из искусственной кожи и пены с эффектом памяти, что обеспечивает комфорт на долгое время.

Philips TAG5106 доступна в продаже уже сейчас по рекомендованной розничной цене 265 белорусских рублей.