Microsoft хочет создать «суперприложение»

Microsoft рассматривает возможность создания нового суперприложения. Оно может быть разработано для объединения в одном месте покупок, возможности обмена сообщениями, веб-поиска, новостных лент и других сервисов, наподобие WeChat от Tencent. Согласно сообщению The Information, один из людей, близких к этому вопросу, рассказал, что аналог WeChat, который также предлагает онлайн-игры и заказ продуктов, — часть плана Microsoft.

Ранее миллиардер и основатель SpaxeX Илон Маск также публично обсуждал создание в Twitter суперприложения, объединяющего платежи, социальные сети, поиск и многое другое.

Руководители Microsoft хотят, чтобы новое приложение способствовало развитию их рекламного бизнеса и поисковой системы Bing, а также привлекало больше людей к использованию службы обмена сообщениями Teams, добавляет The Information.

Новостное издание добавило, что суперприложение может помочь Microsoft получать больше доходов от потребителей. The Information сообщает, что идея суперприложения впервые была представлена в 2019 году, когда компания наняла Михаила Парахина из Яндекса для работы над продуктами, включая мобильный веб-браузер, рекламу, поиск и многое другое. Яндекс предлагает собственную версию суперприложения, известного как «Яндекс Go», которое, как говорят, послужило источником вдохновения для суперприложения Microsoft.