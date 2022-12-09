В МТС с 9 по 13 декабря предлагаются гаджеты со скидками

Только с 9 по 13 декабря в сети салонов и интернет-магазине МТС предлагается большой выбор смартфонов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и смарт-часов. Девайсы по привлекательным доступны как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

По 13 декабря в МТС действует выгодное предложение на ряд устройств. Покупайте по сниженным ценам смартфоны в рамках акции «Удачная покупка!» , смарт-часы, беспроводные наушники и фитнес-браслеты — по акции «Смарт-устройства». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидкой, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Максимальную выгоду до 600 рублей при покупке в рассрочку получил смартфон Huawei P50 Pro 8/256GB. По привлекательным ценам также предлагается ряд смартфонов Samsung, POCO и Xiaomi.

Смарт-часы можно прибрести с выгодой до 437 рублей при покупке в рассрочку на два года. Беспроводные наушники и фитнес-браслеты получили скидку до 40 рублей.

Перечень моделей гаджетов с ценами и скидками, действующими по 13 декабря, представлены по ссылке.