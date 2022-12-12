Представлен флагманский смартфон Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Компания Xiaomi официально представила флагманский смартфон нового поколения — Xiaomi 13. Новинка получила 6,36-дюймовый дисплей Samsung AMOLED E6 с очень тонкими рамками, разрешением Full HD+ и частотой обновления в 120 Гц. Данный экран выделяется высокой яркостью в 1200 кд/м2, а при воспроизведении HDR-контента (поддерживается HDR10) яркость может динамически повышаться до 1900 кд/м2.

Xiaomi 13 построен на новейшей флагманской однокристальной платформе Snapdragon 8 Gen 2. Разработчики позаботились о качественном охлаждении, наделив смартфон испарительной камерой общей площадью 4642 мм2. По словам Xiaomi, её новый флагман выгодно отличается от iPhone 14, так как не страдает от перегрева и не начинает троттлить при длительной высокой нагрузке. Дополняют процессор 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8533 и 128, 256 или 512 Гбайт флеш-памяти UFS 4.0 со скоростью до 3,5 Гбайт/с. Работает смартфон на Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Другой важной особенностью Xiaomi 13 является обновлённая система камер. На тыльной стороне смартфона расположилось три модуля: главный построен на 54-Мп датчике изображения Sony IMX800 размером 1/1,49" и обладает оптикой Leica Summicron с диафрагмой f/1.8; вторым идёт 10-Мп модуль с 75-мм телефотообъективом f/2.0 и 3,2-кратным оптическим зумом; а довершает картину 12-Мп датчик с 15-мм оптикой Leica f/2.2 и углом зрения 120 °. В первых двух модулях имеется оптическая стабилизация изображения.

Xiaomi оснастила новый флагман батареей ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая обеспечивает полное восполнение заряда за 38 минут. Есть также беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, которая также поддерживает обратную зарядку на 10 Вт. Тут же отметим наличие стереодинамиков Dolby Atmos с поддержкой Dolby Head.

Xiaomi 13 в большинстве версий выполнен в корпусе из алюминия и стекла. Доступны сразу семь вариантов оформления: чёрный, белый, красный, жёлтый, ярко-зелёный и синий. Также выйдет версия в светло-голубом цвете, у которой тыльная панель выполнена из «нанокожи», защищённой от грязи специальным покрытием. Аппарат защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Пока что Xiaomi представила новинку только для домашнего китайского рынка, где продажи начнутся с 14 декабря. Там цены будут выглядеть следующим образом:

Xiaomi 13 с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт флеш-памяти — 3999 юаней (около $575),

Xiaomi 13 с 8/256 Гбайт — 4299 юаней (около $618),

Xiaomi 13 с 12/256 Гбайт — 4599 юаней (около $661),

Xiaomi 13 с 12/512 Гбайт — 4999 юаней (около $718).

Помимо базового Xiaomi 13 сегодня был официально представлен более продвинутый флагманский смартфон нового поколения — Xiaomi 13 Pro. Старшая новинка использует ту же аппаратную основу, что и базовая модель, но обладает более крупным экраном, более продвинутой камерой и поддерживает более быструю зарядку.

Xiaomi 13 Pro получил 6,73-дюймовый дисплей на панели Samsung AMOLED E6 с тонкими рамками, разрешением 3200 × 1440 точек и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц. Данный экран выделяется высокой яркостью в 1200 кд/м2, а пиковая яркость может достигать 1900 кд/м2. Экран поддерживает технологии HLG, HDR10+ и Dolby Vision, а за его защиту от повреждения отвечает стекло Gorilla Glass Victus.

Помимо размеров важным отличием Pro-версии флагмана являются его камеры. На тыльной панели смартфона расположилось три модуля. Главный из них построен на 50-Мп датчике изображения Sony IMX989 диагональю 1 дюйм и с пикселями размером 1,6 мкм — такой же применён в Xiaomi 12S Ultra. Дополняет его оптика Leica с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией Hyper OIS.