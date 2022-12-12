Xiaomi представила MIUI 14

Китайская компания Xiaomi официально представила MIUI 14 — очередную версию пользовательского интерфейса, который в скором времени станет доступен пользователям смартфонов и планшетов Xiaomi, Mi, Redmi и Poco. Обновлённую пользовательскую оболочку показали на специальном мероприятии в Китае, в рамках которого также были представлены смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

По данным Xiaomi, разные версии пользовательского интерфейса MIUI суммарно насчитывают более 564 млн активных пользователей в месяц. В MIUI 14 разработчики реализовали ряд любопытных нововведений, направленных, в том числе, на повышение производительности. Прежде всего отметим, что после установки прошивка занимает 13,09 Гбайт места в памяти устройства, что, по словам разработчиков, значительно меньше по сравнению с решениями конкурентов.

Кроме того, для самой ОС требуется всего 3,3 Гбайт оперативной памяти, что также является значительным шагом в сторону экономии ресурсов. В дополнение к этому было сокращено количество предварительно установленных приложений, которые пользователь не может удалить самостоятельно. Теперь их всего восемь: «Камера», «Настройки», «Телефон», Mi Store, «Сообщения», «Браузер», «Контакты» и «Проводник». Появилось больше возможностей для управления данными приложений, а также функция хранения лишь одной копии дублирующихся файлов, инструмент сжатия неиспользуемых приложений и улучшенное управление уведомлениями.

MIUI 14 работает на основе нового движка, который взаимодействует с ядром Android и открывает ряд дополнительных возможностей для разработчиков приложений. По данным Xiaomi, новая оболочка позволяет системе функционировать значительно быстрее и более плавно, а приложениям потреблять на 22 % меньше энергии. Также сообщается о повышении скорости обнаружения и подключения наушников к смартфону (на 50 %) и возможности использования планшета в качестве дополнительного монитора для ноутбука.

Что касается визуальных изменений, то после установки MIUI 14 пользователям смогут индивидуально менять размер иконок приложений. Каждая отдельная иконка может быть одного из четырёх размеров, что сделает более интересным внешний облик рабочего пространства. Кроме того, на главном экране можно будет разместить виртуального питомца или цветок, который должен улучшать настроение пользователя в течение дня.

Согласно имеющимся данным, MIUI 14 первыми получат новые смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. В январе следующего года оболочка достанется более старым устройствам, таким как Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Xiaomi 12, Xiaomi MIX Fold 2, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi K50 Gaming Edition, Redmi K50. В апреле MIUI 14 появится на планшетах Mi Pad 5 Pro 12.4, Mi Pad 5 Pro 5G, Mi Pad 5 Pro, Mi Pad 5 и Redmi Pad.