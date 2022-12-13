13 декабря в онлайн-формате пройдет бесплатный мастер-класс "Как стать iOS-разработчиком в 2023 году"

13 декабря в 19:00 KV.by проведет бесплатный мастер-класс "Как стать iOS-разработчиком в 2023 году".

Спикер — Андрей Добыш, мобильный разработчик с 8-летним опытом co специализацией в iOS- и бэкграундом в Android-разработке. Выступал на площадках ITVDN и Career Day 2022. На мастер-классе спикер подробно расскажет, как начать свой путь в iOS-разработке и поделится советами по эффективному развитию карьеры.

По окончании доклада Андрей ответит на ваши вопросы. Трансляция будет проходить ONLINE в этом Telegram-канале.