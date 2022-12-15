Apple выпустила iOS 16.2

Apple приступила к распространению обновления iOS 16.2 — оно стало доступно пользователям всех совместимых моделей iPhone, начиная с iPhone 8. В нём реализована поддержка сквозного шифрования для большего количества типов данных, хранящихся в iCloud, появилось приложение для совместной работы над творческими проектами, дополнительные настройки для экрана блокировки, а также ряд менее заметных изменений и улучшений.

С запуском iOS 16.2 стартовала программа Advanced Data Protection, в рамках которой поддержка сквозного шифрования теперь распространяется на 23 категории данных, а не на 14, как было прежде. Сквозное шифрование будет применяться к большему количеству данных в iCloud, включая резервные копии устройств и сообщений, фотографии, заметки и напоминания, голосовые заметки, закладки в Safari и др.

Вместе с этим появились новые виджеты для экрана блокировки. Один из них предназначен для вывода данных о сне владельца устройства, а два других — для информирования о времени приёма лекарств. Кроме того, в режиме Always-on-Display, поддержка которого появилась во флагманских версиях iPhone 14, теперь можно отключить отображение обоев и уведомлений.

Для любителей караоке в iOS 16.2 реализован режим Sing, который позволяет петь любимые песни дуэтом с их исполнителем или же соло под фонограмму. Текст композиций синхронизируется с ритмом музыки, за счёт чего пользователям проще исполнять понравившиеся песни. Эта функция доступна в iPhone 11 и более поздних версиях смартфонов Apple.

Отметим появление нового приложения Freeform, которое предназначено для совместного планирования и выполнения творческой работы на iPhone, iPad, а также компьютерах и ноутбуках Mac. С его помощью можно создавать записи, обмениваться файлами, закреплять заметки и зарисовки. Вместе с этим разработчики реализовали в iOS 16.2 ряд менее заметных улучшений и исправлений, которые направлены на повышение стабильности и производительности программной платформы.