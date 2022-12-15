21 декабря в онлайн-формате пройдет бесплатный мастер-класс "Мифический Full Stack Software Engineer"

21 декабря в 20:00 KV.by проведет бесплатный мастер-класс "Мифический Full Stack Software Engineer".

Спикер — Дмитрий Крыстек, Full Stack Software Engineer в компании Mapbox с 9+ лет коммерческого опыта. Работает над всем, что связано с поиском. Основные технологии: NodeJS и React.

На мастер-классе поговорим о том, кто такой Full Stack Software Engineer, как им стать, о его плюсах и минусах, а также попробуем определить, подходит ли это вам.

По окончании доклада Андрей ответит на ваши вопросы. Трансляция будет проходить ONLINE в этом Telegram-канале.