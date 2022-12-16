«Яндекс» представил карты нового поколения

В рамках мероприятия YaC 2022 сервис «Яндекс.Карты» показал, как в будущем будут выглядеть карты городов. Облик зданий, дорог, подземных переходов и иных объектов на них будет приближен к реальному, а дополнительная детализация по цветам и форме объектов поможет пользователям быстрее ориентироваться на местности.

«Мы хотим, чтобы людям было проще сравнивать объекты в реальности с их аналогами на карте. Читать нынешние схемы бывает тяжело: например, не всегда понятно, та решётка — это пешеходный переход или что-то другое. При этом мы не хотим делать карту фотореалистичной: тогда из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться. Поэтому мы остановились на среднем варианте, когда деталей достаточно, чтобы различать объекты, но не слишком много, чтобы в них потеряться», — рассказал директор по продуктовой стратегии «Яндекс.Карт» Илья Александров.

Разработчики планируют постепенно обновлять внешний вид карт сервиса. Первые изменения коснутся облика автомобильных дорог, очертания которых приблизятся к реальным, появится разметка и островки безопасности. Наиболее сложные развязки станут трёхмерными, за счёт чего водителям будет проще ориентироваться.

В бета-версии приложения основные московские магистрали будут отображаться по-новому со следующей недели. Позднее изменится облик других объектов, у моделей зданий появятся крыши, окна, подъезды и пандусы, что сделает навигацию проще. Более детализированными станут и транспортные остановки, входы в подземные переходы, а деревья будут отображаться там, где они есть в реальности.