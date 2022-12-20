ZTE представила флагманский смартфон Nubia Z50

Принадлежащий китайской компании ZTE бренд Nubia представил флагманский смартфон Nubia Z50. Новинка базируется на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и оснащена 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц.

Экран новинки поддерживает разрешение 2400 × 1080 пикселей, обладает 10-битной глубиной цвета, пиковой яркостью 1000 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Разрешение фронтальной камеры на базе сенсора OmniVision OV16A1Q составляет 16 мегапикселей. Для неё заявляется возможность съёмки видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

На тыльной стороне расположилась 64-мегапиксельная главная камера на сенсоре Sony IMX787 размером 1/1.7", оснащённая необычной для смартфонов 35-мм оптикой (f/1.6). Дополняет данный модуль широкоугольная камера на базе 50-мегапиксельного датчика Samsung S5KJN1 с оптикой f/2.2. По изображению смартфона можно подумать, что у него есть ещё один модуль тыльной камеры для съёмки, но это не так: в маленьком объективе расположился вспомогательный датчик, который поддерживает работу камеры, но сам по себе ничего не снимает. Его также окружает кольцевая вспышка на базе четырёх светодиодов.

Смартфон сможет предложить до 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопитель памяти UFS 4.0 объёмом до 1 Тбайт. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также говорится о линейном вибромоторе, паре стереодинамиков, а также поддержке Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Nubia Z50 работает под управлением Android 13 с оболочкой MyOS 13. В Китае смартфон поступит в продажу 23 декабря. Производитель предложит следующие конфигурации устройства:

8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт постоянной памяти — $430;

8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт постоянной памяти — $487;

12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт постоянной памяти — $530;

12 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт постоянной памяти — $573;

16 Гбайт ОЗУ + 1 Тбайт постоянной памяти — $860.

На выбор будут доступны белый, чёрный и светло-зелёные варианты корпуса.