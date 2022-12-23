Основателя криптобиржи FTX освободили под крупнейший в истории залог в $250 млн

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), которого экстрадировали с Багамских островов в США, решением суда выпустили под залог в $250 млн. Он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто (штат Калифорния) в ожидании начала судебного процесса, намеченного на 3 января.

Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в создании масштабной схемы мошенничества, которая способствовала краху FTX. Он был задержан на Багамских островах по запросу Вашингтона, откуда был экстрадирован в США. В дополнение к залогу в $250 млн, который прокуратура назвала «крупнейшим досудебным залогом в истории», он также должен будет носить на ноге электронный браслет для контроля перемещения, пройти консультацию на предмет психического здоровья и ограничить перемещения в Калифорнии и Нью-Йорке. Кроме того, ему запрещено открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000.

Сообщается, что два ближайших деловых партнёра Бэнкмана-Фрида признали свою вину и сотрудничают со следствием. Речь идёт о Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), бывшем гендиректоре фирмы Alameda Research, и Гэри Ване (Gary Wang), одном из основателей FTX. В частности, они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.