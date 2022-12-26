Анонсирована дата премьеры флагманского смартфона OnePlus 11

OnePlus анонсировала дату премьеры флагманского смартфона OnePlus 11 — она состоится в Китае 4 января. Вместе с тем устройство уже обзавелось собственной страничкой на маркетплейсе JD.com, где пользователи уже могут оставлять заявки на покупку устройства — вслепую, так как цены не объявлены.

Одновременно в Сети появилось много официальных изображений телефона, на некоторых из них сразу две новинки OnePlus — и OnePlus 11, и наушники OnePlus Buds Pro 2. Причём оба устройства будут доступны в двух цветах: чёрном и зелёном.

Характеристики OnePlus 11 уже известны — он уже сертифицирован в Китае местным регулятором TENAA, который опубликовал и параметры телефона, и живые фото.

OnePlus 11 получит экран AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц. Камера Hasselblad новая — с датчиками разрешением 50 (Sony IMX890), 48 и 32 Мп. Фронтальная камера — с 16-мегапиксельным сенсором. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мА·ч, он будет поддерживать быструю зарядку по проводу мощностью 100 Вт. Габариты и масса OnePlus 11 — 163,1 x 74,1 x 8,53 мм и 205 граммов. Напомним, официальная премьера OnePlus 11 за пределами Китая назначена на 7 февраля.

Что касается наушников OnePlus Buds Pro 2, они будут выполнены в сотрудничестве с Dynaudio и обеспечат объёмное звучание. Эффективность системы шумоподавления составит 48 дБ.