Представлен смартфон Honor 80 GT

Компания Honor сегодня официально представила новый телефон флагманской линейки среднего уровня Honor 80. Новинка — модель Honor 80 GT, ориентированная на любителей компьютерных игр.

Она построена на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и работает под управлением MagicOS 7.0 на базе Android 13. Охлаждение SoC и иных компонентов обеспечивает испарительная камера площадью 4386 мм2 и толщиной 0,35 мм.

Оперативная память — LPDDR5, флеш-память — UFS 3.1. И без того большой объём оперативной памяти в 12 или 16 ГБ можно увеличить ещё на 7 ГБ, создав виртуальный раздел во флеш-памяти.

Плоский дисплей AMOLED характеризуется разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Гц, а пиковая яркость достигает 1400 кд/м2. Компания также постаралась максимально уменьшить рамку экрана.

Honor 80 GT получил тройную камеру с главным датчиком Sony IMX 800 разрешением 54 Мп — такой же используется в Honor 70 Pro и Xiaomi 13.

Толщина телефона — 7,9 мм, масса — 187 граммов. Honor 80 GT получился легче и тоньше Xiaomi 12S Pro и iQOO 10 Pro, построенных на той же платформе, но при этом в играх нагревается меньше.

Ёмкость аккумулятора составила 4800 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 66 Вт. Honor 80 GT будет доступен в трёх цветах, из которых простой — только чёрный. Белый — градиентный, а синий имитирует звёздное небо. Что касается цен, то они выглядят так: 12/256 ГБ — 475 долларов, 16/256 ГБ — 520 долларов.