Представлен фитнес-браслет Honor Band 7

Honor представила в Китае фитнес-браслет Honor Band 7. Устройство оснащено довольно большим экраном AMOLED диагональю 1,47 дюйма и плотностью пикселей 282 на дюйм. Защиту экрана обеспечивает изогнутое стекло 2,5D.

Honor Band 7 получил улучшенные датчики ЧСС и SpO2, 96 режимов тренировок и аккумулятор, обеспечивающий автономную работу до 2 недель. Будучи сопряжённым со смартфоном, браслет позволяет переключать треки медиапроигрывателя и запускать фото- или видеосъёмку.

Предварительные продажи устройства в Китае уже начались, реальные розничные стартуют 6 января. Но если на условиях предзаказа за браслет просят 29 долларов, то в рознице он будет дороже — 36 долларов.

Помимо Honor Band 7, компания сегодня также представила телефон Honor 80 GT и планшет Honor Tablet V8 Pro.