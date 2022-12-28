Xiaomi представила смартфоны Redmi K60 и K60 Pro

Компания Xiaomi представила в Китае новую серию смартфонов Redmi K60, включающую модели Redmi K60, Redmi K60 Pro и Redmi K60E. Все смартфоны оснащены плоским 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200 × 1440 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 480 Гц, а также имеют ряд идентичных характеристик, хотя есть и различия.

Смартфон Redmi K60 Pro первым в семействе Redmi получил поддержку беспроводной зарядки. Устройство построено на флагманской однокристальной платформе Snapdragon 8 Gen 2. На его задней панели размещена тройная камера с основным 50-Мп сенсором Sony IMX800 размером 1/1,49" с поддержкой оптической стабилизации, а также сверхширокоугольным 8-Мп модулем и 2-Мп датчиком для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры равно 16 Мп.

Redmi K60 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, обеспечивающей восполнение заряда с нуля до 100 % за 19 минут. Также имеется поддержка беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

Спецификации смартфона также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, два стереодинамика, ИК-датчик, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и модуль NFC. Redmi K60 Pro доступен в корпусе со стеклянной задней панелью, также предлагается версия K60 Pro Champion Performance Edition с задней панелью из кевлара.

В свою очередь, смартфон Redmi K60 базируется на чипе Snapdragon 8+ Gen 1. Тройная камера смартфона включает основной 64-Мп сенсор с поддержкой оптической стабилизации, дополненный 8-Мп и 2-Мп датчиками. У фронтальной камеры разрешение равно 16 Мп.

Смартфон оснащён батареей ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 30 Вт. Остальные характеристики смартфона такие же, как у модели K60 Pro. Redmi K60 предлагается в корпусе со стеклянной задней панелью. Есть также модель с задней панелью, покрытой кожей.

В серию входит более доступный по цене смартфон Redmi K60E, основанный на восьмиядерном чипе MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой 3,1 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MC6.

Основная камера смартфона включает 48-Мп сенсор с поддержкой оптической стабилизации, дополненный 8-Мп и 2-Мп датчиками. Разрешение фронтальной камеры равно 20 Мп.

Спецификации Redmi K60E также включают боковой сканер отпечатков пальцев, адаптеры Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, два стереодинамика, ИК-датчик и модуль NFC. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки MIUI 13, в старших моделях для управления функциями используется интерфейс MIUI 14. Объём оперативной памяти смартфонов Redmi K60 и K60 Pro составляет до 16 Гбайт, флеш-накопителя — до 512 Гбайт, у смартфона K60E — до 12 и 512 Гбайт соответственно.

Стоимость Redmi K60 Pro начинается с 3299 юаней ($474) за базовую модель с 8/128 Гбайт памяти, цена смартфона K60 — от 2499 юаней ($359) за версию с 8/128 Гбайт памяти, стоимость Redmi K60E — от 2199 юаней ($316) за версию с 8/128 Гбайт памяти.