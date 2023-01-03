Представлен смартфон Poco C50

Бренд Poco официально представил бюджетный телефон Poco C50. Базовая версия новинки с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти оценена в 75 долларов. Вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти дороже на 10 долларов.

Телефон построен на SoC MediaTek Helio A22, оснащен экраном IPS с диагональю 6,52 дюйма и разрешением 1600 х 720 пикселей, 5-мегапиксельной фронтальной камерой и основной с датчиками разрешением 8 и 2 Мп, слотом для карт microSD, аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Тут также есть сканер отпечатков пальцев (на тыльной панели) и стандартный разъем для наушников. В качестве ОС выступает Android 12 Go Edition.