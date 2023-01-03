Представлены новые OLED-телевизоры LG

LG готовится выпустить новое поколение OLED-телевизоров, а официальный сайт компании в Германии опубликовал информацию о ключевых параметрах новых моделей.

По имеющимся данным, LG G3 использует технологию Brightness Booster Max, при этом полная яркость экрана увеличится на 70%. Это касается моделей LG G3 с экранами диагональю 55, 65 и 77 дюймов. 88- и 97-дюймовые модели будут на 30-40% ярче.

Представитель LG сказал, что пиковая яркость G3 будет в диапазоне 1800 кд/м2 и может быть немного ярче в режиме Vivid. По данным FlatpanelsHD, пиковая яркость в режиме Vivid достигает 2100 кд/м2, а полноэкранная яркость составляет 235 кд/м2. Текущая модель LG OLED G2 имеет пиковую яркость 930 кд/м2 и полноэкранную яркость 166 кд/м2.

В этом году у LG нет новых размеров для телевизоров серии OLED: B3 будет доступен с диагональю от 55 до 77 дюймов, C3 будет доступен с диагональю от 42 до 83 дюймов, G3 будет доступен с диагональю от 55 до 97 дюймов. Z3 будет доступен в размерах 77 и 88 дюймов, а A3 будет доступен в размерах от 48 до 77 дюймов.

OLED-телевизоры LG 2023 года по-прежнему будут иметь до четырех портов HDMI 2.1 (у B3 их два), поддержку разрешением 4 при частоте кадров 120, HDR10, Dolby Vision (до 4K120), Dolby Atmos, HDMI 2.1 VRR, AMD FreeSync Premium, совместимость с Nvidia G-Sync.

Появится поддержка HDMI 2.1 QMS (Quick Media Switching) для устранения зависаний, возникающих при переключении между частотами обновления (24 Гц, 50 Гц, 60 Гц и т. д.). Apple TV 4K (2022) — первое устройство воспроизведения с поддержкой HDMI 2.1 QMS.

Операционная система LG webOS 23 будет иметь упрощенный внешний вид и поддержку быстрой навигации. Новые телевизоры также будут оснащены процессором Alpha 9 Gen6, в котором используется технология ИИ. Она может распознавать объекты для повышения четкости или применять HDR к каждому объекту на изображении в отдельности.