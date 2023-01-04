Представлен флагманский смартфон OnePlus 11

В Китае официально анонсирован смартфон OnePlus 11. Новый флагман получил самый мощный процессор Qualcomm последнего поколения, набор мощных камер, быстрый встроенный накопитель и до 16 Гбайт оперативной памяти.

Корпус OnePlus 11 выполнен из стекла и алюминия, а защита от влаги и брызг соответствует стандарту IP54. Смартфон оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E4 с разрешением 3216×1440 пикселей (QHD+), а также матрицей LTPO 3.0, которая поддерживает частоту до 120 Гц и Dolby Vision. Высокую скорость работы обеспечивают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с жидкостным охлаждением, память LPDDR5X объёмом от 12 Гбайт и накопитель UFS 4.0 объёмом от 256 Гбайт. Устройство работает под управлением OxygenOS 13 на базе Android 13.

Блок камер на задней панели, , разработанный совместно с Hasselblad, включает в себя основную с 50-Мп сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения, которую дополняет модуль с 48-Мп сенсором Sony IMX581, сверхширокоугольным объективом и поддержкой макросъёмки, а также камера с 32-Мп сенсором Sony IMX709 RGBW и телеобъективом. Фронтальная камера имеет 16-мегапиксельное разрешение.

На борту OnePlus 11 есть два слота для SIM-карт, поддерживается 5G. Смартфон также работает с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, есть спутниковая навигация и модуль NFC, порт USB Type-C и пара стереодинамиков. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 100 Вт. OnePlus 11 имеет массу 205 г и габариты 163,1 × 74,1 × 8,53 мм.

Базовый вариант OnePlus 11 с накопителем на 256 Гбайт и оперативной памятью 12 Гбайт оценён в 3999 юаней ($560), доступны также конфигурации 16/256 Гбайт и 16/512 Гбайт за 4399 юаней ($620) и 4899 юаней ($690) соответственно. В Китае телефон поступит в продажу 9 января, а глобальной версии OnePlus 11 придётся подождать до 7 февраля.