Samsung представила новые линейки телевизоров

В преддверии выставки CES 2023 Samsung Electronics представила новые линейки телевизоров Neo QLED, MICRO LED и Samsung OLED, а также интерьерные устройства и аксессуары. В обновленное портфолио компании вошли инновационные продукты с расширенными возможностями подключения и персонализированным потребительским опытом

В линейке новейших телевизоров Samsung Neo QLED с разрешением 8K и 4K можно найти премиум-устройства. Качество изображения Neo QLED обеспечивается за счет нейронного квантового процессора (Neural Quantum Processor). В телевизорах с подсветкой Quantum Mini LED с 14-битной обработкой контрастности и функцией Al Upscaling (масштабирование разрешения видеоконтента с помощью ИИ) новый процессор позволяет использовать такие инструменты, как Shape Adaptive Light Control и Real Depth Enhancer Pro, для создания объемного, реалистичного изображения.

Линейка Samsung 2023 Neo QLED получила панели с высоким разрешением и поддержку фирменного алгоритма Samsung для новой функции Auto HDR Remastering (автоматический ремастеринг HDR). Эта функция применяет технологию глубокого обучения ИИ для анализа и применения расширенного динамического диапазона (HDR) в режиме реального времени к контенту со стандартным динамическим диапазоном (SDR).

Кроме того, пользователям SmartThings больше не нужно приобретать отдельный аппаратный ключ SmartThings для подключения и управления устройствами, использующими сетевые протоколы Zigbee и Thread. В 2023 году поддержка SmartThings Zigbee & Matter Thread One-Chip Module интегрирована в сами продукты Samsung. А для максимального удобного и простого управления SmartThings автоматически синхронизируется не только с продуктами Samsung, но и с бытовой техникой и «умными» устройствами сторонних производителей.

Общайтесь вместе ( Chat Together): Пользователи могут легко создавать чаты в реальном времени, чтобы общаться с теми, кто одновременно с ними смотрит тот же контент.

Пользователи могут легко создавать чаты в реальном времени, чтобы общаться с теми, кто одновременно с ними смотрит тот же контент. ConnecTime: Эта функция упрощает прием видеовызовов с «умных» устройств, предоставляя пользователям расширенную платформу на телевизорах. А в случае, если необходимо отойти или перейти на другой гаджет, можно легко переключиться на мобильное устройство.

Эта функция упрощает прием видеовызовов с «умных» устройств, предоставляя пользователям расширенную платформу на телевизорах. А в случае, если необходимо отойти или перейти на другой гаджет, можно легко переключиться на мобильное устройство. Формат трехмерной карты (3D Map View): Формат трехмерной карты отображает дом пользователя с высоты птичьего полета. Все устройства SmartThings ясно видны для простого управления и контроля.

Расширенные возможности просмотра с MICRO LED и Samsung OLED

В линейку MICRO LED 2023 года вошли новые модели с диагональю от 50 до 140 дюймов, которые предоставляют пользователям широкие возможности и яркие впечатления от просмотра контента в высоком качестве. Благодаря своему модульному формату экраны MICRO LED могут приобретать любые форму, размер и соотношение сторон, являясь полностью кастомизируемыми в соответствии с потребностями владельца. А отсутствие рамки вокруг экрана «стирает границы» между контентом и реальным миром.

Для обеспечения еще более разнообразного выбора для пользователей OLED ТВ Samsung 2023 года предлагают диагонали 55”, 65’’ а также новую сверхширокую версию 77”. В обновленной линейке OLED-телевизоров используется технология квантовых точек, изначально разработанная для серии Neo QLED, а также нейронные квантовые процессоры.

Расширенная линейка получила частоту обновления 144 Гц и все интеллектуальные функции Samsung, включая Samsung Gaming Hub. OLED-телевизоры Samsung впервые сертифицированы AMD FreeSync Premium Pro, делая их оптимальными для видеоигр.

Новый уровень комфорта с расширенной линейкой интерьерных устройств и продвинутыми функциями

Samsung представила новые интерьерные продукты и функции, которые расширяют возможности использования устройств и позволяют менять форматы взаимодействия с ними.

The Premiere 8 K: В 2023 году Samsung представляет обновленную версию своего ультракороткофокусного лазерного проектора, The Premiere 8K. В линейке появилась модель 8K, отображающая знакомый пользователям сверхбольшой экран в еще более высоком разрешении Максимальный размер экрана составит 150 дюймов, обеспечивая при этом высочайшую чёткость картинки.

В 2023 году Samsung представляет обновленную версию своего ультракороткофокусного лазерного проектора, The Premiere 8K. В линейке появилась модель 8K, отображающая знакомый пользователям сверхбольшой экран в еще более высоком разрешении Максимальный размер экрана составит 150 дюймов, обеспечивая при этом высочайшую чёткость картинки. The Freestyle с поддержкой Smart EDGE Blending: The Freestyle — многофункциональное, портативное устройство, с которым можно наслаждаться любимым контентом практически в любом месте. В 2023 году потребители смогут насладиться новой функцией Smart EDGE Blending, которая позволяет использовать два проектора одновременно, чтобы смотреть контент в конфигурации 21:9 без необходимости ручной настройки.

The Freestyle — многофункциональное, портативное устройство, с которым можно наслаждаться любимым контентом практически в любом месте. В 2023 году потребители смогут насладиться новой функцией Smart EDGE Blending, которая позволяет использовать два проектора одновременно, чтобы смотреть контент в конфигурации 21:9 без необходимости ручной настройки. Новый пользовательский интерфейс и аксессуары: В 2023 году Samsung представит новый, усовершенствованный «Магазин искусства» (Art Store). Это приложение предлагает мгновенный предварительный просмотр, а также расширенный ассортимент контента в формате, напоминающим посещение в музей или галерею. Интерьерные телевизоры The Frame можно будет дополнить новой металлической рамкой с современным дизайном. Кроме того, новейшие телевизоры Samsung можно установить или закрепить на стене с помощью дополнительного кронштейна Auto Rotating Wall Mount & Stand, который обеспечивает автоматическое вращение и просмотр мультимедийного контента в вертикальном формате не только как на модели ТВ The Sero, но и на остальных телевизорах, включая The Frame и Neo QLED.

Экологическая устойчивость каждый день с экранами Samsung

В соответствии с экологической стратегией, которую Samsung представила в 2022 году, компания вместе с партнерами и поставщиками последовательно работает над защитой окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла своих продуктов. В результате, более экологичным становится каждый этап, от повышения эффективности производственного процесса до улучшения упаковки и изменения того, как используются устройства.

Переработанные материалы: В линейке 2023 года 20% деталей кронштейна, используемых в пульте SolarCell Remote, будут изготовлены из переработанного океанического пластика. Кроме того, около 12% материалов для основных элементов платы питания составят переработанная медь и алюминиевые банки.

В линейке 2023 года 20% деталей кронштейна, используемых в пульте SolarCell Remote, будут изготовлены из переработанного океанического пластика. Кроме того, около 12% материалов для основных элементов платы питания составят переработанная медь и алюминиевые банки. Снижение воздействия производства на природу: Samsung разработала облегченную литейную форму, требующую меньше материалов и подходящую для повторного использования. Это позволит снизить общее потребление энергии и сырья, необходимого для производства продукции.

Samsung разработала облегченную литейную форму, требующую меньше материалов и подходящую для повторного использования. Это позволит снизить общее потребление энергии и сырья, необходимого для производства продукции. Режим интеллектуального энергосбережения: Благодаря платформе SmartThings, телевизоры Samsung 2023 года поддерживают режим интеллектуального энергосбережения (Al Energy Saving Mode), чтобы пользователи могли экономить больше энергии, включая новые способы. Сервис SmartThings Energy позволяет сократить углеродный след с помощью простых изменений, таких как автоматический переход в режим энергосбережения, на определенных устройствах, когда они не используются. А с функцией Трехмерной карты (3D Map View) пользователям проще увидеть все подключенные устройства одновременно, для облегченной реализации своих идей по экономии электроэнергии.

Благодаря платформе SmartThings, телевизоры Samsung 2023 года поддерживают режим интеллектуального энергосбережения (Al Energy Saving Mode), чтобы пользователи могли экономить больше энергии, включая новые способы. Сервис SmartThings Energy позволяет сократить углеродный след с помощью простых изменений, таких как автоматический переход в режим энергосбережения, на определенных устройствах, когда они не используются. А с функцией Трехмерной карты (3D Map View) пользователям проще увидеть все подключенные устройства одновременно, для облегченной реализации своих идей по экономии электроэнергии. Eco-Packaging: В 2023 году экологичная упаковка Samsung Eco-Packaging будет поставляться с уменьшенным количеством печати, чтобы в процессе ее производства тратилось меньше чернил. Samsung также будет применять бумажную клейкую ленту, что сократит использование пластика. Кроме того, размеры коробок будут уменьшены, чтобы снизить общие углеродные выбросы.

Объёмный и высококачественный звук благодаря искусственному интеллекту

Телевизоры Samsung оснащены встроенными динамиками, а с дополнительными функциями и устройствами зрители смогут превратить свою гостиную в настоящий кинотеатр.