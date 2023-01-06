JBL представила новые модели TWS-наушников

JBL на выставке CES 2023 продемонстрировала несколько моделей наушников TWS-типа — это модели среднего и начального уровня, а также наушники, предназначенные для занятий спортом. Все они поступят в продажу в первой половине 2023 года.

Коллекцию TWS-наушников средней ценовой категории открывают JBL Tune Buds. Они могут похвастаться 10-мм драйверами и квартетом микрофонов, которые используются и для разговоров по телефону, и для работы функций активного шумоподавления (ANC) и Smart Ambient. Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и предлагают защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Аккумуляторов хватит на 12 часов работы в автономном режиме и 36 часов с учётом ресурса зарядного кейса (или соответственно 10 и 30 часов при ANC). Устройство поступит в продажу в июне по цене $100.

Модель JBL Tune Beam предлагает 6-мм драйверы, четыре микрофона, Bluetooth 5.3, функции ANC и Smart Ambient. Время автономной работы составляет 10 часов для самих наушников и 36 часов с батареей кейса — или 10 и 30 часов в режиме ANC. Наушники появятся в продаже в июне за $100.

JBL Tune Flex отличают 12-мм драйверы; на борту также четыре микрофона, Bluetooth 5.2, поддержка ANC и Smart Ambient, а также защита от брызг по стандарту IPX4. Модель предлагает 8 часов автономной работы и 24 часа с учётом кейса либо 6 и 18 часов при ANC. Дата релиза и цена те же: июнь и $100.

Спортивная модель JBL Endurance Peak 3 отличается наличием креплений на каждом наушнике, защитой от воды и влаги в соответствии с IP68 и продолжительным временем автономной работы — 50 часов: 10 часов для наушников и ещё 40 для зарядного кейса, при этом 10-минутная зарядка даёт ещё час работы. 10-мм динамики настроены для занятий спортом и обеспечивают громкие басы. На борту есть четыре микрофона, обеспечивающих работу актуальных для спортсменов технологий Ambient Aware и Talk Thru — можно перекинуться с человеком парой слов, не снимая наушников. Endurance Peak 3 поступят в продажу в феврале за $100.

Обновлённую бюджетную линейку открывают модели JBL Vibe Buds и JBL Vibe Beam, которые отличаются преимущественно дизайнерским исполнением, хотя конструкция последних предлагает более надёжную звукоизоляцию за отсутствием ANC. В обоих случаях речь идёт о 8-мм драйверах, защите IPX54, 8/24 часах автономной работы и поддержке функции Smart Ambient. Обе модели выйдут на рынок в феврале по $50.

Наконец, модель JBL Vibe Flex — это наушники открытого типа с 8-мм драйверами, защитой IPX54, 8/24 часами автономной работы и поддержкой режима Smart Ambient. Их тоже можно будет купить в феврале, но уже за $70.