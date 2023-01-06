Lenovo представила первый смартфон семейства ThinkPhone

Lenovo представила широкой публике первый смартфон семейства ThinkPhone. Устройство создавалось совместно с Motorola и позиционируется как компаньон для ноутбуков ThinkPad в корпоративном сегменте. Розничные продажи новинки начнутся позднее в этом году.

Смартфон ThinkPhone оснащён 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления экрана 144 Гц. Поддерживается воспроизведение видео формата HDR10+. От механических повреждений дисплей защищает стекло Gorilla Glass Victus.

Корпус устройства выполнен в соответствии с международными стандартами IP68 и MIL-STD-810H. Это означает, что смартфону не страшны падения с высоты до 1,25 метра и погружения в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут. В верхней части дисплея имеется отверстие, в котором установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой автофокусировки.

Основная камера помещена в прямоугольный блок и расположена на тыльной стороне корпуса. Она сформирована из 50-мегапиксельного сенсора, который объединяет четыре пикселя в один для получения пикселей размером 2,0 мкм, сверхширокоугольной камеры на 13 Мп и датчика глубины на 2 Мп.

Аппаратной основой новинки стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (одно ядро Cortex-X2 с частотой 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A710 с частотой 2,5 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц). Конфигурация дополняется 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 68 Вт и беспроводной зарядки до 15 Вт.

ThinkPhone будет поставляться с предустановленными приложениями Microsoft 365, Outlook и Teams. Поддерживается возможность синхронизации с ноутбуками ThinkPad по Wi-Fi, благодаря чему пользователь сможет использовать общий буфер обмена для перемещения файлов между устройствами.

Ориентированность на корпоративный сегмент подчёркивается наличием ряда функций безопасности. Отдельный процессор Moto KeySafe позволяет хранить PIN-коды, пароли, криптографические ключи и другие конфиденциальные данные в защищённой от несанкционированного доступа среде. Реализована поддержка функций Moto OEMConfig и Moto Device Manager, которые позволят корпоративным IT-администраторам осуществлять удалённую настройку устройств пользователей. Поддерживается функция Motorola Ready For, которая позволяет превратить смартфон в настольный компьютер путём подключения монитора, клавиатуры и мыши.

Стоимость ThinkPhone не озвучена. Розничные продажи смартфона должны начаться в ближайшие месяцы, но вряд ли стоит ожидать его появление в обычных магазинах.