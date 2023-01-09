С момента запуска ИИ-бот ChatGPT успели испытать на решении широкого круга задач: она не только отвечает на вопросы, но также пишет технические статьи, эссе, стихи и компьютерный код. Как оказалось, на последнее следует обратить пристальное внимание, потому что этот код может быть вредоносным, если такую задачу ставит перед искусственным интеллектом пользователь.

Эксперты по кибербезопасности компании Check Point Research опубликовали доклад, в котором рассказали, как участники хакерских форумов используют ChatGPT для написания вредоносного кода и фишинговых электронных писем — некоторые из этих людей имеют небольшой опыт в программировании или вообще его лишены. В одном из приведённых примеров описывается скрипт на языке Python, который при некоторой доработке можно превратить в программу-вымогатель, способную шифровать данные на компьютере пользователя. Ещё один созданный ChatGPT скрипт на Python производит поиск файлов заданного типа, например, PDF, на локальной машине, осуществляет их сжатие и отправку на сервер потенциального злоумышленника — это стандартный сценарий кражи информации.

На языке Java нейросеть создала код, который производит скрытую загрузку SSH- и telnet-клиента PuTTY для последующего запуска интерфейса PowerShell. В другом примере написанный ChatGPT скрипт предназначался для запуска торговой онлайн-площадки, на которой производится покупка или обмен скомпрометированных учётных записей, данных банковских карт, вредоносных программ и прочих виртуальных товаров, которые продаются в даркнете. Скрипт подключался к стороннему интерфейсу для получения актуальных данных о котировках наиболее популярных криптовалют для упрощения расчётов.

Исследователи Check Point Research и сами попытались использовать нейросеть для моделирования хакерской атаки — ИИ «не подвёл». Бот любезно сочинил им убедительное фишинговое письмо, в котором сообщалось о блокировке аккаунта у одного из хостеров и предлагалось открыть вложенный файл Excel. С нескольких попыток ChatGPT написал и встроенный в этот файл вредоносный VBA-макрос. Но куда более мощным инструментом оказалась специализированная ИИ-система генерации кода Codex, с которой исследователи получили целый комплект вредоносов: интерфейс Reverse Shell и скрипты сканирования портов, обнаружения песочницы, а также компиляции кода на Python в исполняемый файл Windows.