Intel открыла доступ к установке приложения Intel Unison для синхронизации Windows и смартфона

Intel открыла для всех пользователей доступ к установке приложения Intel Unison на ПК с Windows 11 для подключения смартфона на Android или iPhone для синхронизации СМС, контактов, изображений, управления голосовыми вызовами и уведомлениями, а также передачи файлов и фотографии между ПК и мобильным устройством.

В конце сентября 2022 года Intel представила приложение Unison для «бесшовной» синхронизации между ПК и смартфонами под управлением iOS или Android. Через приложение с ПК можно совершать звонки, обмениваться фотографиями и файлами, отправлять и получать сообщения и просматривать уведомления с возможностью ответить на них в определённых случаях. Для владельцев iPhone и iPad будут некоторые ограничения по части функций Unison, но базовые возможности приложения будут доступны полностью.

Intel выложила приложение Intel Unison для Windows 11 в Microsoft Store, а также в Google Play и App Store. На ПК с Windows 10 приложение Intel Unison не работает.

После окончания установки Intel Unison на ПК Windows 11 пользователю будет предложено отсканировать QR-код с помощью смартфона, чтобы начать процесс синхронизирования устройств через беспроводное соединение. Intel Unison поддерживает соединение по Bluetooth и Bluetooth LE, Wi-Fi и peer-to-peer. Приложение также поддерживает сенсорный ввод и адаптеры для ввода: мышь и клавиатуру.