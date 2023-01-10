Представлены новейшие OLED-телевизоры Panasonic

Panasonic представила новый OLED-телевизор MZW2004 на выставке CES, который будет доступен с трёх размерах с экранами 55, 65 и 77 дюймов. Телевизоры оснащены фирменной панелью Master OLED Ultimate Module, разработанной силами компании Panasonic. Экран обладает массивом микролинз, которые позволяют каждому пикселю пропускать больше света.

Кроме того, телевизор предлагает новую многоуровневую систему управления температурным режимом, которая помогает излучать более яркий свет с экрана с увеличением пиковой яркости на 150% по сравнению с предыдущей моделью 2022 года. MZW2004 поддерживает различные форматы HDR, такие как Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive и HLG Photo.

Panasonic MZW2004 также получил Filmmaker Mode, который гарантирует, что зрители будут видеть контент именно так, как задумали создатели фильма. Телевизор Panasonic MZW2004 поддерживает HDMI 2.1, разрешение 4K,переменную частоту обновления до 120 Гц, AMD Freesync Premium и Nvidia G-Sync. Panasonic MZW2004 предлагает различные звуковые режимы. В верхней части телевизора также есть динамики, чтобы реализовать поддержку объёмного звука.

Информация о ценах и доступности телевизора Panasonic MZW2004 будет объявлена позже.