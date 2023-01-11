Samsung представит новые продукты 1 февраля

Samsung официально сообщила о том, что новые флагманы линейки Galaxy S23 представят 1 февраля в Сан-Франциско.

Это будет первое за несколько лет большое мероприятие Unpacked, которое пройдет в офлайновом режиме – с реальными посетителями и участниками. Одновременно Samsung подтвердила, что на этом мероприятии представят и новые ноутбуки Galaxy Book.

Также Samsung открыла предзаказ на новинки на своем официальном сайте в США. Так как ни цены, ни характеристики официально не объявлены, потенциальные покупатели заказывают телефоны вслепую.