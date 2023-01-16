Xiaomi 13 Ultra выйдет позднее, чем ожидалось

Представленная в конце прошлого года флагманская серия Xiaomi 13 включает в себя две модели: базовую Xiaomi 13 и улучшенную Xiaomi 13 Pro. В обозримом будущем к ним присоединится топовая версия Ultra, однако рассчитывать на ее скорый дебют не стоит.

Недавно руководитель Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что основным флагманским устройством как для китайского, так и для мирового рынков станет Xiaomi 13 Ultra. После этого пошли слухи, что запуск нового дивайса может состояться в рамках выставки MWC 2023, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Однако авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station утверждает, что это маловероятно. По его словам, компания ограничится на выставке мировой премьерой вышеупомянутых моделей 13/13 Pro, а запуск 13 Ultra состоится на китайском рынке не ранее конца марта или начала апреля.

По ожиданиям, в основу новинки ляжет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2, а также до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 500-1000 Мб хранилища UFS 4.0. Также дивайс получит четырехкамерный основной блок с 1" 50 Мпикс основной камерой Sony IMX989. У всех четырех модулей будут автофокус и оптическая стабилизация изображения.