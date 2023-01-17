Приставке Apple TV теперь требуется iPhone для нормальной работы

До текущего момента приставку Apple TV можно было использовать как полностью автономное устройство. На ней можно было без проблем войти в Apple ID, произвести первичную настройку и установить приложения. Периодические действия по подтверждению данных аккаунта можно было совершать в любом браузере.

К сожалению, после выхода tvOS 16 ситуация изменилась: теперь при загрузке Apple TV требует принять новые правила пользования iCloud, и сделать это можно только с сопряженного устройства на базе iOS 16 или iPadOS 16. Другими словами, пользователю нужно не просто иметь мобильный гаджет производства Apple, но обладать именно свежим устройством, поддерживающим актуальную версию ОС. Сделать это через Mac или браузер не получится, приставка требует, чтобы пользователь поднес свой iPhone к Apple TV.

Эти уведомления можно скрыть, но спустя некоторое время они снова появятся. Кроме того, часть системных функций будет недоступна, пока пользователи не согласятся с условиями использования или не обновят данные Apple ID.