Акция «Супер безлимиты»: бесплатный безлимитный интернет на год для новых абонентов МТС

МТС предлагает присоединиться к акции «Супер безлимиты». Теперь при подключении на тарифный план «#Супер20МТС» новым абонентам будет доступна услуга «Супер безлимит» — с бесплатным, неограниченным мобильным интернетом первые 360 дней.

Услуга «Супер безлимит» предоставляет безлимит интернета без ограничений скорости при использовании мобильного телефона или планшета, а также дает возможность раздавать до 100 МБ интернет-трафика в сутки бесплатно. В основной пакет тарифа «#Супер20МТС» включен безлимит исходящих звонков во все сети и 40 ГБ мобильного трафика без ограничения скорости.

Благодаря акции услуга «Супер безлимит» первые 360 дней будет оказываться бесплатно (скидка 100%), а начиная с 361-го дня она будет стоить 5 рублей в месяц (скидка 44,44%). Таким образом, в течение первых 360 дней пользование тарифом «#Супер20МТС» и услугой обойдется в 22,9 рубля в месяц, далее все вместе будет стоить 29,9 рубля ежемесячно.

Подключиться на тариф «#Супер20МТС» на особых условиях можно с 17 января по 28 февраля 2023 года в салонах связи МТС и точках обслуживания коммерческих представителей МТС.

Подробнее об акции — здесь.