Стали известны подробности о флагманах Samsung Galaxy S23

1 февраля в Сан-Франциско компания Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked, на котором, в числе прочего, покажут и линейку Galaxy S23. Мы собрали доступную информацию о технических характеристиках смартфонов.

Слухи о том, что будущие флагманы получат модифицированный вариант Snapdragon 8 Gen 2 подтвердил ресурс 9to5Google. Он ссылается на документацию, в которой однокристальную платформу этих телефонов называют Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Ее особенность состоит в повышении частоты ядра Cortex-X3 до 3.36 ГГц (в стандартном варианте частота она составляет 3.2 ГГц). Впрочем, тесты не демонстрируют особого превосходства прототипов Galaxy S23 относительно других аппаратов на той же SoC.

Базовый S23 будет оснащен 6.1" Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080 и частотой обновления 120 Гц. Характеристики камер впечатляют: фронталка на 10 Мпикс и задний блок с объективами на 10, 12 и 50 Мпикс. Телефон получит 8 Гб оперативной и 128-256 Гб постоянной памяти, а также аккумулятор на 3900 мА·ч с поддержкой зарядок до 25 Вт.

У версии S23+ будет уже 6.6" Dynamic AMOLED-экран, с такими же, как у S23, разрешением и частотой. Другое отличие будет заключаться в увеличенной до 4700 мА·ч батарее с поддержкой уже 45 Вт зарядки.

Наконец, топовая модель S23 Ultra получит самый большой экран 6.8" Dynamic AMOLED с разрешением 3088x1440, который будет подстраиваться под воспроизводимый контент и менять частоту обновления с 1 до 120 Гц. Также, возможно, у смартфона будет дополнительная фронтальная камера на 40 Мпикс.

Работать смартфоны будут на Android 13 с предустановленной оболочкой One UI 5.1.