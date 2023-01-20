В Dead Space Remake страшно играть даже разработчикам

До выхода ремейка Dead Space остается около недели, а создатели продолжают активно подогревать интерес к амбициозному проекту. Так, технический директор проекта Дэвид Робиллард признался, что играть ночью в наушниках "слишком страшно".

Ремейк будет пугать игроков намного чаще и разнообразнее благодаря системе The Intensity Director, генерирующей случайные события.

"Когда я играю ночью, я не могу пользоваться наушниками, потому что мне становится слишком страшно, — рассказал Робиллард в интервью для журнала PLAY. — Игра выглядит очень реалистичной и атмосферной. Это касается не только визуальной стороны, но и звука, эффектов и системы, которая создает пугающие события. Все эти новшества многое привносят в жанр и делают игровой опыт по-настоящему цельным».

В свою очередь, старший продюсер проекта Филипп Дюшарм отметил важность погружения: "Когда мы только начали работать над проектом, я несколько раз прошел оригинал, чтобы убедиться в верности своего плана. Я удостоверился, что погружение — одна из главных черт этой игры, поэтому мы сделали все, чтобы усилить его". По словам Дюшарма, ремейк рассчитан и на фанатов, и на новичков. Поклонники игры не только испытают ностальгию, но и получат новые впечатления. "Если говорить о вступительной части, оригинал и ремейк очень похожи, — пояснил он. — Но, пройдя несколько глав, вы начнете замечать расхождения."

Официальная премьера Dead Space Remake состоится 27 января 2023 года. Игра выйдет на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.