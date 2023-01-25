Motorola начала выпуск сверхбюджетного Moto E13

Компания Motorola, входящая в состав китайской Lenovo, представила смартфон Moto E13, который станет самым доступным аппаратом в линейке производителя в 2023 году.

Работать Moto E13 будет на базе заметно устаревшей однокристальной системы Unisoc T606, он оснащен 6.5" IPS-дисплеем с разрешением 1600х720, 5 Мпикс фронтальной и 13 Мпикс основной камерами. К немногим достоинствам устройства можно отнести батарею емкостью 5000 мАч, что обеспечит неплохую автономность, защиту от влаги и брызг по стандарту IP52, а также поддержку технологии Dolby Atmos. Базироваться смартфон будет на Android 13 в версии Go для устройств с низкой производительностью.

Ожидается, что Moto E13 поступит в продажу в странах Европы по цене в 120 евро за базовую версию с 2 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти.