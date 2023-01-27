Смартфоны Galaxy S23 получат стекло Gorilla Glass Victus 2

Прошлогодние смартфоны Samsung Galaxy S22 были первыми, которые получили защитное стекло Victus+. В этом году будет аналогичная ситуация: компания Corning сообщила, что Galaxy S23 первыми получат стекло Gorilla Glass Victus 2.

Новое покрытие должно выдерживать падение на "поверхность, имитирующую бетон," с высоты одного метра, на асфальт — с двух метров, а устойчивость к царапинам в четыре раза выше конкурентов.

Пока что неизвестно, будет ли стекло покрывать только экран или заднюю панель тоже.

Линейка Galaxy S23 будет представлена уже на следующей неделе, 1 февраля в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Всего в ней три устройства: Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.