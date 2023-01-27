Адвокаты испугались конкуренции и не пустили искусственный интеллект в суд

Революция в системе правосудия откладывается: генеральный директор стартапа DoNotPay Джошуа Браудер, который недавно собирался выставить ИИ-бота в качестве адвоката по делу, связанному с нарушением ПДД, отказался от своей затеи.

По словам Браудера, ему начали поступать многочисленные угрозы от коллегий адвокатов в разных штатах, в которых ему обещали различные кары вплоть до тюремного заключения на полгода. Они оправдывали свои действия тем, что обязаны расследовать возможные случаи несанкционированной юридической практики.

Первоначально в DoNotPay разработали бесплатный чат-бот, который помогал заполнять формы по некоторым юридическим вопросам и составлять обращения в суд. В дальнейшем эта идея развилась уже до представления интересов обвиняемых в суде. Планировалось, что ответчик будет через аудиогарнитуру получать подсказки при выступлении. В большинстве судов США применение таких средств прямо запрещено, нашлось только два подходящих дела, а теперь же решено отказаться и от них.

Тем не менее, DoNotPay все-таки хочет попробовать свои силы в судебном заседании. По мнению Джошуа Браудера, большинство людей не может позволить себе услуги адвоката, а юридический бот, возможно, помог бы им выигрывать дела.