Представлены смартфоны Samsung Galaxy S23

Компания Samsung представила свои новые флагманские смартфоны линейки Galaxy S23.

Galaxy S23

Экран — Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,1 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей и поддержкой 120 Гц (диапазон от 48 до 120 Гц)

Платформа — Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

Память — 8 ГБ ОЗУ и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти

Аккумулятор — 3900 мА•ч с 25-ваттной зарядкой

Камеры — основная разрешением 50 Мп, сверхширокоугольная разрешением 12 Мп, телекамера разрешением 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом и 12-мегапиксельная фронтальная

Габариты — 146,3 х 70,9 х 7,6 мм при массе 168 г.

Galaxy S23+

Экран — Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,6 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей и поддержкой 120 Гц (диапазон от 48 до 120 Гц)

Платформа — Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

Память — 8 ГБ ОЗУ и 256 либо 512 ГБ флэш-памяти

Аккумулятор — 4700 мА•ч с 45-ваттной зарядкой

Камеры — основная разрешением 50 Мп, сверхширокоугольная разрешением 12 Мп, телекамера разрешением 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом и 12-мегапиксельная фронтальная

Габариты — 157,8 х 76,2 х 7,6 мм при массе 196 г

Galaxy S23 Ultra

Экран — Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,8 дюйма с разрешением 3088 х 1440 пикселей и поддержкой 120 Гц (диапазон от 1 до 120 Гц)

Платформа — Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

Память — 8 либо 12 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ до 1 ТБ флэш-памяти

Аккумулятор — 5000 мА•ч с 45-ваттной зарядкой

Камеры — основная разрешением 200 Мп, сверхширокоугольная разрешением 12 Мп, телекамера разрешением 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом, перископная телекамера разрешением 10 Мп с 10-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельная фронтальная

Габариты — 163,4 х 78,1 х 8,9 мм при массе 234 г

Все новинки защищены от воды и пыли (IP68), все поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, все получили новое стекло Gorilla Glass Victus 2 и работают под управлением Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Новинки будут доступны в четырёх цветах: Phantom Black, Cream, Green и Lavender.

За Galaxy S23 в США без учёта налогов просят от 800 долларов, Galaxy S23+ стартует с 1050 долларов, а за Galaxy S23 Ultra придётся отдать от 1200 долларов. Во всех случаях цен на самые старшие модификации пока нет. Оформить предзаказ можно уже сегодня, а в продаже новинки появятся 17 февраля.