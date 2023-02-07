Xiaomi представила смартфон Poco X5 Pro

Бренд Poco, принадлежащий китайской компании Xiaomi, представил смартфоны Poco X5 и Poco X5 Pro. Новинки относятся к средней ценовой категории, отличаясь привлекательным для многих пользователей соотношением производительности и цены.

Poco X5 Pro является преемником смартфона Poco X4 Pro 5G, представленного чуть более года назад. Основным обновлением по сравнению с предшественником является использование в новинке 6-нм процессора Snapdragon 778G с графическим Adreno 642L, который значительно быстрее чипа Snapdragon 695, имеющегося у модели X4 Pro. Объём оперативной памяти нового смартфона LPDDR4X составляет 6 или 8 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя UFS 2.2 — 128 или 256 Гбайт. Устройство работает под управлением Android 12 с MIUI 14 for Poco.

Также смартфон получил улучшенный дисплей. Основные параметры у него такие же, как у модели Poco X4 Pro: это 6,67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2400 × 1080 пикселей (FHD+) и частотой обновления 120 Гц. Однако в отличие от предшественника новинка обеспечивает 10-битную глубину цвета со 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость дисплея составляет 900 кд/м2, при этом используется механизм ШИМ с частотой 1920 Гц. Защиту дисплея от царапин обеспечивает прочное стекло Gorilla Glass 5.

Модуль основной камеры оснащён 108-Мп датчиком размером 1/1,52 дюйма, который дополняет 8-Мп сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120° и 2-Мп датчик для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры равно 16 Мп.

Спецификации Poco X5 Pro также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, ИК-модуль, чип NFC, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.

В свою очередь, смартфон Poco X5 построен на чипе Snapdragon 695 вместе с оперативной памятью объёмом 6 или 8 Гбайт и флеш-накопителем ёмкостью 128 или 256 Гбайт. Объём памяти можно увеличить благодаря слоту для карт ёмкостью до 1 Тбайт.

Дисплей Poco X5 с диагональю 6,67 дюйма имеет разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Дисплей имеет максимальную яркость 1200 кд/м2, а также обеспечивает 8-битное представление цвета. Для защиты экрана от царапин используется стекло Gorilla Glass 3.

Тыльная камера смартфона включает основной 48-Мп сенсор, 8-Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой (118°) и 2-Мп датчик для макросъёмки. На передней панели размещена 13-Мп селфи-камера. Аккумулятор устройства имеет такую же ёмкость, как у Poco X5 Pro, но мощность зарядки составляет 33 Вт. Тем не менее, с помощью зарядного устройства на 33 Вт на зарядку батареи с 0 до 100 % уходит всего 68 минут.

Спецификации Poco X5 также включают адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3,5-мм аудиоразъём для наушников, ИК-приёмопередатчик и чип NFC.

Стоимость Poco X5 6/128 Гбайт составляет $250/€250, цена модели Poco X5 8/256 Гбайт равна $300/€300. Цена Poco X5 Pro начинается с $300/€300 для базовой модели с 6/128 Гбайт, стоимость Poco X5 Pro 8/256 Гбайт равна $350/€350.