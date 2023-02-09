Samsung продемонстрировала новые решения на выставке KBIS 2023

Samsung Electronics продемонстрировала инновационные решения на выставке бытовой техники KBIS 2023 в Лас-Вегасе.

В этом году Samsung представляет возможности линейки Bespoke для встраиваемой кухонной техники, а также выводит на рынок новые модели холодильников. Инновационные решения компании помогают еще эффективнее экономить энергию без потерь функциональности. Более того, новые устройства Bespoke обладают расширенными возможностями кастомизации, и предлагают расширенный доступ к платформе SmartThings.

В рамках выставки KBIS компания Samsung рассказала об усилиях, направленных на то, чтобы каждый этап жизненного цикла продукта (от производства до дистрибуции, использования и утилизации) вносил вклад в обеспечение устойчивого развития. Кроме того, компания продемонстрировала, как сервис SmartThings Energy помогает устройствам дополнительно экономить энергию.

Сервис предоставляет пользователям информацию об энергопотреблении их «умного дома», а также дает рекомендации для еще большей экономии. Интуитивно понятный режим автоматически оптимизирует настройки, чтобы уменьшить количество энергии, потребляемой «умными» устройствами Samsung. Это позволяет добиться максимального энергосбережения в доме и снизить затраты на электричество. Такая экономия может составлять до 15% для холодильников, до 20% для кондиционеров и до 35% для стиральных машин при определенных циклах работы.

В рамках выставки KBIS компания Samsung рассказала, как ее платформа SmartThings меняет способы взаимодействия с бытовой техникой, делая такое «общение» интуитивно понятным и удобным. На выставке представили шесть сервисов SmartThings: экономия электроэнергии (SmartThings Energy), приготовление еды (Cooking), уход за домашними животными (Pet Care), уход за одеждой (Clothing Care), очистка воздуха (Air Care) и уход за домом (Home Care).

Samsung предлагает пользователям новый уровень персонализации и индивидуального подхода с помощью новейших продуктов Bespoke и интерактивных сервисов. К ним относятся сервис мой Bespoke (MyBespoke), а также новая демонстрационная площадка виртуальный дом Bespoke (Bespoke Home Virtual).

Посетители выставки KBIS смогли побывать на интерактивной площадке Bespoke Home Virtual, которая представляет виртуальный демонстрационный зал техники Bespoke, чтобы поэкспериментировать с цветовыми решениями, материалами отделки продукции, включая технику для кухни и стирки. Гости также имели возможность опробовать в деле технику серии, чтобы оценить удобство использования и интерьерные решения.