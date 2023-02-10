Представлен смартфон Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

Китайская компания Realme показала ColaPhone. Им оказалась специальная версия смартфона Realme 10 Pro. Смартфон Realme 10 Pro Coca-Cola Edition получил дизайн в стиле популярного бренда газированных напитков. Всего выпущена 1000 экземпляров. 

Смартфон Realme 10 Pro Coca-Cola Edition с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается по цене 255 долларов. В комплектацию входит смартфон, булавка для извлечения SIM-карты в виде крышки от бутылки Coca-Cola, наклейки, карточка с уникальным номером от 0001 до 1000 и сувенир Realme – кота Realmeow. 

В смартфоне есть настраиваемая анимация зарядки, имитирующая наполнение бутылки колы, «шипучие» обои и набор значков, которые доступны только в этой версии смартфона. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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