Представлен смартфон Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

Китайская компания Realme показала ColaPhone. Им оказалась специальная версия смартфона Realme 10 Pro. Смартфон Realme 10 Pro Coca-Cola Edition получил дизайн в стиле популярного бренда газированных напитков. Всего выпущена 1000 экземпляров.

Смартфон Realme 10 Pro Coca-Cola Edition с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается по цене 255 долларов. В комплектацию входит смартфон, булавка для извлечения SIM-карты в виде крышки от бутылки Coca-Cola, наклейки, карточка с уникальным номером от 0001 до 1000 и сувенир Realme – кота Realmeow.

В смартфоне есть настраиваемая анимация зарядки, имитирующая наполнение бутылки колы, «шипучие» обои и набор значков, которые доступны только в этой версии смартфона.