Названы самые мощные Android-смартфоны мира

Второй месяц подряд первое место в рейтинге AnTuTu занимает vivo X90 Pro+. Производительная начинка позволила ему набрать 1 283 893 балла, в этом помог флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2.

На втором месте оказался iQOO 11, который оснащен мощным чипом Qualcomm, как и лидер рейтинга. Его результат в тестах производительности — 1 272 580 баллов. Замыкает тройку лидеров Legion Y70 со своим менее современным, но все еще актуальным чипом Snapdragon 8+ Gen 1. Он набрал 1 112 092 балла.

В топе мощных, но более дешевых гаджетов закрепился Xiaomi 12T. Он занимает лидирующую позицию уже несколько месяцев подряд. Работает гаджет на базе Dimensity 8100-Ultra. Еще он может похвастаться крутой камерой во главе с датчиком на 108 Мп и поддержкой 120-ваттной зарядки.