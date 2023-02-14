В ОАЭ появится собственная цифровая валюта

В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) появится собственная цифровая валюта — она и ряд других проектов помогут стране стать «обществом без наличных». Об этом сообщил (PDF) Центральный банк ОАЭ (CBUAE) — он объявил, что стране запущена «Программа трансформации финансовой инфраструктуры» (FIT), направленная на цифровизацию финансовых услуг.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. На первом в стране будет выпущена официальная цифровая валюта (CBDC), создана система внутренних карт (Card Domestic Scheme) и развёрнута платформа мгновенных платежей (Instant Payments Platform). Все эти меры, уверены в ведомстве, повысят финансовую доступность, безопасность и эффективность платежей, а страна продвинется на пути к «обществу без наличных».

Второй этап предполагает разработку и внедрение инфраструктуры для работы проектов нового поколения: финансовой облачной платформы (Financial Cloud), средств верификации клиентов (eKYC) и других элементов. Внедрение инициатив в рамках программы FIT планируется завершить в 2026 году.

На прошлой неделе Управление по вопросам виртуальных активов Дубая (VARA) утвердило новые правила работы с цифровыми финансовыми инструментами: местные криптовалютные компании теперь подлежат обязательному лицензированию, а выпуск алгоритмических стейблкоинов и операции с ними запрещены.