Число атак вирусов-вымогателей на промышленные предприятия в 2022 году выросло на 87 %

Количество атак вирусов-вымогателей на промышленные предприятия в 2022 году увеличилось на 87 % в сравнении с предыдущим годом. Большинство вредоносных программ при этом атаковало производственный сектор, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад экспертов по кибербезопасности в компании Dragos.

Чаще всего киберпреступники нападали на ресурсы горнодобывающих компаний Австралии и Новой Зеландии, а также американские и европейские компании, специализирующиеся на возобновляемых источниках энергии. Усилились атаки на секторы энергетики, продовольствия, водоснабжения, электроснабжения и природного газа. Одной программы-вымогателя, говорится в докладе, оказывается достаточно, чтобы нарушить работу десятков тысяч систем, помогающих в управлении инженерными сетями по всему миру.

Для предотвращения крупномасштабных инцидентов компаниям рекомендовали разработать эффективные планы реагирования, а также подготовить инструменты мониторинга инфраструктуры и безопасного доступа к системам, в том числе средства двухфакторной авторизации.

Несмотря на рост числа инцидентов, связанных с вирусами-вымогателями, в 2022 году их жертвы намного реже платили выкуп: $456,8 млн по сравнению с $765,5 млн в 2021 году, посчитали недавно в Chainalysis.