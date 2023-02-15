ИИ-помощник программиста GitHub Copilot for Business стал общедоступным за $19 в месяц

Компания GitHub объявила, что Copilot for Business, корпоративная версии ИИ-помощника по написанию программного кода, стала общедоступной за $19 в месяц. По сравнению со стандартной Copilot, версия для корпоративного использования предложит ряд дополнительных функций.

«Это фактически завершает нашу историю о Copilot версии 1. Мы объявили о запуске программы предварительной оценки в июне 2021 года. Кажется, что это было много лет назад. Прошлым летом появилась общедоступная версия. Теперь мы готовы развернуть его для организаций, компаний, команд, предприятий — практически для всех. Фактически, у нас уже есть более 400 организаций, которые используют Copilot for Business на момент запуска, и мы видим огромный интерес», — прокомментировал данный вопрос генеральный директор GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke).

В дополнение к этому разработчики объявили, что Copilot получил поддержку соединения через прокси, в том числе с самоподписанными сертификатами. Также было объявлено, что Copilot теперь работает на улучшенной ИИ-модели от Open AI. По мере развития ИИ-помощника он получает новые возможности. Одной из них стала функция «заполнение середины», когда алгоритм не просто завершает строку кода, но также может добавить код в её середину. Для этого Copilot потребуется изучить не только код, над которым идёт работа, но также связанные с ним другие файлы, с которыми осуществляется взаимодействие.

В последнем обновлении Copilot получил возможность обнаружения распространённых уязвимостей в программном коде, который ИИ-помощник предлагает пользователю. В случае обнаружения небезопасных вариантов Copilot предложит добавить более надёжный код. Разработчики продолжают работать над повышением скорости обработки запросов, поступающих в Copilot. В GitHub ожидают, что в скором времени Copilot сможет генерировать до 80 % кода разработчика. На данный момент возможности алгоритма ограничены примерно 46 % кода для всех языков программирования и 61 % — для Java.