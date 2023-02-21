Представлен смартфон Poco C55

бренд Poco официально представил в Индии бюджетный телефон Poco C55. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти для первых покупателей обойдется в 102,5 доллара, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 120 долларов.

Создатели говорят о «самом мощном чипсете в сегменте» (это про SoC MediaTek Helio G85) и указывают на высокую частоту GPU. Хотя 260 тыс. баллов в AnTuTu – это явно не уровень игрового смартфона, даже если разрешение экрана не Full HD, а лишь HD+. Но экран большой – диагональ панели IPS составляет 6,71 дюйма. Его защиту обеспечивает стекло Panda Glass.

Также телефон получил 50-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, защиту IP52 и возможность увеличения ОЗУ за счет создания виртуального накопителя во флеш-памяти. Открытые продажи новинки стартуют 28 февраля.