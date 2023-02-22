Samsung лидирует на мировом рынке телевизоров на протяжении 17 лет

По данным маркетинговой исследовательской компании Omdia, в 2022 году Samsung в очередной раз стала лидером на глобальном рынке и уже 17 лет подряд занимает первое место в телевизионной отрасли.

«Все наши достижения в этой отрасли и лидерство, которое мы демонстрируем за последние 17 лет, стали возможными благодаря доверию и лояльности пользователей нашей продукции», — сообщил Чеолги Ким (Cheolgi Kim), исполнительный вице-президент подразделения визуальных дисплеев компании Samsung Electronics. — «Мы продолжим работать в этом направлении и создавать устройства премиум-класса, способные предложить пользователям нечто большее, чем просто премиальное качество изображения».

В 2023 году Samsung сохранит курс на разработку инновационных решений. Компания представит технологии интуитивного управления, призванные максимально соответствовать пожеланиям пользователей. Платформа умного дома SmartThings обеспечит единую интеграцию и подключение нескольких устройств, при этом главным приоритетом останется безопасность. Все это дает возможность пользователям создавать свою уникальную технологическую среду, соответствующую индивидуальным предпочтениям и потребностям.