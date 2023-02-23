В МТС начались продажи флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S23

В МТС начались продажи новых флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S23. Новинки получили улучшенные камеры и готовы продемонстрировать новый уровень производительности. Первым покупателям будет доступен дополнительный бонус – смартфон Samsung из серии А со скидкой 50%.

Покупателям доступны все три модели: Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Внутри каждой их них установлен мощный мобильный процессор – Snapdragon 8 Gen 2. Смартфоны серии Samsung Galaxy S23 идеально сочетают в себе передовые технолологии, эстетику и экологичность. В них используется больше переработанных материалов, чем в любом другом смартфоне от Samsung. Дисплеи всех трех новинок надежно защищены от царапин и повреждений закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. А наличие сертификата IP68 говорит о том, что они не боятся погружения в воду.

Базовый флагман Samsung Galaxy S23 оснащен 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Благодаря поддержке высокой частоты обновления 120 Гц обеспечивается приятный и плавный скроллинг. По сравнению с моделью прошлого поколения, экран Samsung Galaxy S23 способен демонстрировать более высокие пиковые значения яркости, что позволит все рассмотреть даже под прямыми лучами летнего солнца.

Расположенная на тыльной стороне корпуса камера Samsung Galaxy S23 насчитывает три модуля: основной на 50 Мп, широкоугольный на 12 Мп и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом на 10 Мп. Чувствительные сенсоры и улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта позволят получать яркие и насыщенные снимки как при хорошем, так и при слабом освещении. Фронтальная камера на 12 Мп получила быстрый автофокус и возможность снимать видео с частотой 60 кадров секунду. За автономность отвечает батарея емкостью 3900 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и беспроводной зарядки.

Модель Samsung Galaxy S23+ отличается от базовой версии увеличенными габаритами и улучшенной версией батареи. Диагональ его экрана составляет 6,6 дюйма при том же разрешении 2340x1080 пикселей. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, и заряжается он быстрее благодаря увеличенной мощности 45 Вт.

Все самое лучшее готов предоставить смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Топовый флагман оснащен большим 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с повышенным разрешением 3088x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. А его основная камера получила впечатляющее разрешение 200 Мп. Она использует технологию объединения пикселей для получения лучшего результата при съемке в темноте.

В комплекте с Samsung Galaxy S23 Ultra идет электронное перо S Pen. Оно предоставляет еще больше возможностей для работы, ведения заметок, развлечений и многого другого. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который обеспечивает длительную автономную работу и быстро заряжается благодаря поддержке входной мощности 45 Вт.

Цены на новые флагманы Samsung серии Galaxy S23 представлены по ссылке.