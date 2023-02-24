Samsung представила чип Exynos 1380 для смартфонов

Компания Samsung представила новую мобильную однокристальную платформу Exynos 1380. Процессор предназначен для использования в смартфонах среднего ценового сегмента и является преемником прошлогоднего чипа Exynos 1280.

Чип Samsung Exynos 1380 производится согласно 5-нм технологическим нормам. В его составе присутствуют четыре вычислительных ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Также в составе Exynos 1380 включены графический ускоритель Arm Mali-G68 MP5 с частотой 950 МГц и нейропроцессорный блок (NPU) с заявленной производительностью 4,9 ТOPS для работы с ИИ.

В процессор интегрирован модем 5G NR, поддерживающий частоты ниже 6 ГГц и диапазон миллиметровых волн, обеспечивающий скорость скачивания на уровне 3,79 Гбит/с и загрузки на уровне 1,28 Гбит/с.

Чип поддерживает работу с камерами с разрешением до 200 Мп или тройной системы камер с разрешением каждой в 16 Мп. Также поддерживается запись видео формата 4K@30fps. Для Exynos 1380 также указана поддержка экранов с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, оперативной памяти стандартов LPDDR4x и LPDDR5, флеш-памяти UFS 3.1, а также стандартов Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo GNSS.

Дебют мобильного процессора Samsung Exynos 1380 ожидается в составе грядущего смартфона Galaxy A54.