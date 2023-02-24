В МТС стартовали продажи смартфона POCO X5 Pro 5G

В салонах связи и интернет-магазине стал доступен новый смартфон POCO X5 Pro 5G. Эту стильную модель с мощным аккумулятором можно приобрести в рассрочку от 56,50 рубля в месяц. А для первых покупателей новинки доступен бонус – фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 за 10 копеек.

Смартфон POCO X5 Pro 5G примечателен высоким быстродействием, отличным качеством изображения, мощной тройной камерой и поддержкой быстрой зарядки. Эта модель получила большой и яркий 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Повышенная частота обновления кадра до 120 Гц обеспечивает приятный и плавный скроллинг. Фотографии и видео отличного качества позволяет получать умная основная камера на 108+8+2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп поддерживает функцию автоулучшения с искусственным интеллектом. А емкий аккумулятор на 5000 мАч способен быстро заряжаться благодаря турбозарядке мощностью 67 Вт.

Сбалансированный смартфон POCO X5 Pro 5G с 8/256GB памяти все желающие могут приобрести за 1299 рублей. Он также доступен в рассрочку в рамках акции «Промо 2023» на год за 118,10 рубля в месяц и на два года – за 56,50 рубля в месяц.

Покупатели этого смартфона смогут дополнительно приобрести бонус – фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 за 10 копеек.