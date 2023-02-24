Google сделала функцию Magic Eraser доступной для всех смартфонов

Google объявила, что функция Magic Eraser, которая автоматически удаляет ненужные элементы с изображений и дебютировала в Pixel 6, больше не будет эксклюзивной для смартфонов компании. Она станет доступной для подписчиков Google One, использующих приложение Google Фото на Android или iOS, а также для всех пользователей Pixel.

Google также добавит функции редактирования, такие как эффект HDR для видео и эксклюзивные стили редактора коллажей. Полное развёртывание всех функций займёт несколько недель.

Ранее Google добавила в премиальную подписку One доступ к услуге VPN, которую можно использовать на ПК, iPhone и Android-смартфонах. Компания также предоставила подписчикам доступ к другим дополнительным функциям редактирования фотографий, в том числе цветовому фокусу и умным рекомендациям.