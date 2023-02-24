Motorola представила первый Android-смартфон со спутниковым мессенджером

Британская компания Bullitt Group и Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, представили новый смартфон защищённой серии Motorola Defy. Изюминками Motorola Defy 2 стали поддержка двусторонней спутниковой связью в сочетании с сотовыми сетями пятого поколения 5п и очень прочная конструкция.

Смартфон устойчив к пыли, песку, грязи и воде (IP68 и IP69K) и прошел испытания по военному стандарту Mil-Spec 810H на экстремально высокие и низкие температуры, влажную среду, соляной туман, вибрацию и удары. Motorola Defy 2 можно мыть водой с мылом, а также чистить спиртовыми салфетками.

Сам по себе смартфон оснащён 6,6-дюймовым дисплеем Full HD+ c частотой обновления изображения 120 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, основной тройной камерой (50 Мп, 8 и 2 Мп), SoC MediaTek Dimensity 930, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и беспроводной зарядки Qi.

Поддерживаются MediaTek Bullitt и технология 3GPP NTN, служба спутниковых сообщений Bullitt. На смартфон установлена операционная система Android 12, обещаны два крупных обновления Android и 5 лет обновлений безопасности.

Смартфон Motorola Defy 2 станет доступен со второго квартала 2023 года у некоторых операторов в Северной Америке, Латинской Америке и Канаде по цене от 599 долларов США.