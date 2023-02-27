Представлены глобальные версии смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro

Компания Xiaomi провела презентацию в рамках выставки MWC 2023. Среди новинок оказались глобальные версии флагманских смартфонов Xiaomi 13 Pro, которые дебютировали в Китае ещё в первой половине декабря.

Xiaomi подчёркивает возможности камер своих флагманов. На тыльной панели старшего Xiaomi 13 Pro расположилось три камеры. Главный модуль построен на 50-Мп датчике изображения Sony IMX989 диагональю 1″ и с пикселями размером 1,6 мкм — такой же применён в Xiaomi 12S Ultra. Дополняет его оптика Leica Summicron с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией Hyper OIS.

Ещё у Xiaomi 13 Pro есть телефотомодуль, который построен на 50-Мп датчике изображения, обладает объективом Leica с апертурой f/2.0 и предлагает 3-кратный оптический зум. Что интересно, минимальное фокусное расстояние при этом составляет всего 10 см, и здесь также есть оптическая стабилизация. Третьим модулем является широкоугольная камера, тоже на 50-Мп сенсоре и с 14-мм оптикой Leica со светосилой f/2.2.

Базовый вариант Xiaomi 13 тоже получил три модуля тыльной камеры, но других. Главный построен на 54-Мп датчике изображения Sony IMX800 размером 1/1,49" и обладает оптикой Leica Summicron с диафрагмой f/1.8; вторым идёт 10-Мп модуль с 75-мм телефотообъективом Leica f/2.0 и 3,2-кратным оптическим зумом; а довершает картину 12-Мп датчик с 15-мм оптикой Leica f/2.2 и углом зрения 120°. В первых двух модулях имеется оптическая стабилизация изображения.

Xiaomi 13 оснащён 6,36-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, тогда как Xiaomi 13 Pro получил 6,73-дюймовый дисплей с разрешением 3200 × 1440 точек. В обоих случаях применены панели Samsung AMOLED E6 с частотой обновления от 1 до 120 Гц, типичной яркостью до 1200 кд/м2, и пиковой яркостью до 1900 кд/м2. Экраны поддерживают технологии HLG, HDR10+ и Dolby Vision, а за их защиту от повреждения отвечает стекло Gorilla Glass Victus.

Новые аппараты Xiaomi построены на флагманской платформе Snapdragon 8 Gen 2. Причём, по словам Xiaomi, за счёт продвинутой системы охлаждения с испарительной камерой смартфон не перегревается даже во время длительных игровых сессий. Xiaomi 13 получил 8 или 12 Гбайт (в зависимости от версии), а Xiaomi 13 Pro — 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8533. Оба смартфона в базовых конфигурациях обладают 256 Гбайт флеш-памяти UFS 4.0 со скоростью чтения до 3,5 Гбайт/с. Pro-версия также будет доступна с накопителем ёмкостью 512 Гбайт.

Xiaomi 13 получил батарею ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая обеспечивает полное восполнение заряда за 38 минут. Xiaomi 13 Pro, в свою очередь, имеет аккумулятор ёмкостью 4820 мА·ч и поддержку 120-Вт быстрой зарядки, которая восполняет батарею всего за 19 минут. У обеих новинок есть беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, которая также поддерживает обратную зарядку мощностью 10 Вт.

Xiaomi 13 Pro выполнен в корпусе из алюминия и керамики и доступен в чёрном и белом цветах. Xiaomi 13 помимо чёрного и белого цветов предложит также зелёный. Обе новинки защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. Тут же отметим наличие стереодинамиков Dolby Atmos с поддержкой Dolby Head.

Xiaomi 13 и 13 Pro поступят в продажу на глобальном рынке 8 марта. Цена Xiaomi 13 в Европе будет начинаться с отметки в €999, тогда как цена старшего Xiaomi 13 Pro будет стартовать с €1299.