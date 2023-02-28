Xiaomi представила беспроводную гарнитуру дополненной реальности

Компания Xiaomi представила гарнитуру дополненной реальности Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition — беспроводную, как видно из названия. Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель и генеральный директор Xiaomi, на своей страничке в Twitter оставил следующее сообщение:

Представляем наш последний прорыв в технологии дополненной реальности — Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition! Благодаря беспроводному соединению с малой задержкой, дисплею уровня сетчатки глаза для очков дополненной реальности и управлению жестами дополненной реальности Xiaomi эра беспроводной дополненной реальности начинается прямо сейчас.

Видеоролик с демонстрацией Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition можно посмотреть по этой ссылке.

Устройство получило лёгкий корпус из углеродного волокна и магниево-литиевого сплава. Хотя углеродное волокно и магниево-литиевый сплав далеко не так прочны, как цельный алюминиевый корпус, оба материала невероятно лёгкие, что делает их идеальным выбором для Wireless AR Glass Discovery Edition. Характеристики смарт-очков пока не были опубликованы.

На изображениях для прессы показаны две большие камеры слева и справа, кроме того, небольшая камера находится прямо посередине. А вот гарнитура Apple, по слухам, может содержать до 15 датчиков.

Один из тизеров подтверждает, что гарнитура будет использовать электрохромные линзы, которые позволяют менять прозрачность и переключаться между виртуальным и реальным мирами. Цена и дата выхода пока держатся в секрете.